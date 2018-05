Объявлен победитель «Евровидения»

Израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy («Игрушка») одержала победу в «Евровидении». Конкурс в прямом эфире транслировал Первый канал.

По итогам голосования жюри и зрителей Нетта набрала 529 баллов. На втором месте оказалась представительница Кипра Элени Фурейра с песней Fuego («Огонь») — ей присудили 436 баллов. На третьей позиции с 342 баллами разместился исполнитель из Австрии Сезар Сэмпсон с композицией Nobody But You («Никто, кроме тебя»).

Финал прошел в Лиссабоне. В нем участвовали 26 исполнителей. Юлия Самойлова, представлявшая Россию, в финал не прошла.

Израиль победил в «Евровидении» в четвертый раз. Страна одерживала победу в конкурсе в 1978, 1979 и 1998 годах.

Eurovision Song Contest / YouTube

