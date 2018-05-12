Самойлова объяснилась за провал на «Евровидении»

Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на «Евровидении», считает справедливым вылет из конкурса. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Я посмотрела сейчас [выступление], потому что я специально не слушала, как я спела. Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это все не просто так: я не прошла», — сказала исполнительница.

По ее словам, она не видит в итогах полуфинала политического подтекста. Говоря о своей инвалидности, Самойлова призвала оценивать ее по профессиональным качествам. «Это конкурс не семейных ценностей, в конце концов. Конкурс музыкальный, вокальный», — подчеркнула артистка.

Самойлова спела песню I Won’t Break во втором полуфинале «Евровидения», прошедшем в Лиссабоне в ночь на 11 мая. По итогам голосования зрителей и жюри, артистка не попала в десятку финалистов. Ее выступление появилось на YouTube. На момент написания заметки ролик собрал 9 тысяч лайков и 53 тысячи дислайков. Поездка певицы в Португалию обошлась Первому каналу примерно в 15 миллионов рублей.

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