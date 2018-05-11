Самойлова объяснится за провал на «Евровидении»

Мать певицы Юлии Самойловой Рита Самойлова рассказала о чувствах дочери после провала на песенном конкурсе «Евровидение-2018». Ее слова цитирует kp.ru.

По словам женщины, сразу по возвращении в Москву семья примет участие в передаче «Пусть говорят». «Конечно, нас на передаче будут чехвостить. Несмотря на все переживания, мы и не думали отказаться от участия в передаче. Потому что это нужно всем объяснить, почему так произошло», — сказала мать артистки.

Рита Самойлова добавила, что «Юля была сломлена еще до выступления». «Это произошло после первой волны негатива, когда вышел в эфир клип. А то, что сейчас творится в интернете, даже не просто жесть, даже слов нельзя подобрать. В прошлом году ее все поддерживали. А в этом льется один негатив. Так что все уже знали, что девочка едет на "Евровидение" сломленная», — посетовала она.

Она добавила, что на передаче будет обсуждаться то, что в провале певицы виновата ее команда. «Вообще, я считаю, что на "Евровидение" должны средства выделяться, потому что это страна, это лицо. А ее изначально повернули не знаю каким лицом», — подытожила мать исполнительницы.

Самойлова спела песню I Won’t Break во втором полуфинале «Евровидения», прошедшем в Лиссабоне в ночь на 11 мая. По итогам голосования зрителей и жюри, артистка не попала в десятку финалистов. Ее выступление появилось в сети и собрало почти 20 тысяч дислайков.

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