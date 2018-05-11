Пригожин устыдился слабого выступления Самойловой

Выступление Юлии Самойловой на «Евровидении-2018» было «абсолютно слабым», и певице следовало отказаться от участия в музыкальном конкурсе, считает продюсер Иосиф Пригожин. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 11 мая.

«Ну что тут говорить? Мне было стыдно это смотреть. Номер сделали, как могли. Я согласен полностью с членами жюри, что мы вылетели. Я, честно говоря, третий раз смотреть бы уже не смог. Кто-то должен был ей подсказать, чтобы она сняла свою кандидатуру и отдала бы кому-то другому. Я считаю, что можно было отправить любого человека, и результат был бы другой», — подчеркнул Пригожин.

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Продюсер заявил, что оценки жюри никак не связаны с политикой и предвзятости европейцев к России. «Не надо на жалости гонять. Меня больше всего раздражает, когда мы пытаемся на жалости вытаскивать людей наружу. Это неправильно категорически. Мне было стыдно слушать. Выступление было мега слабым. Это было самое слабое выступление участника России на Евровидении. Так нельзя», — добавил он.

Самойлова спела песню I Won’t Break во втором полуфинале «Евровидения», прошедшем в Лиссабоне в ночь на 11 мая. По итогам голосования зрителей и жюри, артистка не попала в десятку финалистов. Ее выступление появилось в сети и собрало почти 20 тысяч дислайков.

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