Пугачева пыталась отговорить Самойлову от «Евровидения»

Эстрадная певица Алла Пугачева, выступавшая наставницей Юлии Самойловой на «Евровидении-2018», уговаривала исполнительницу не ехать на конкурс. Об этом радиостанции «Говорит Москва» в субботу, 12 мая, сообщил стилист Самойловой Алишер Хозяинов.

«Открою секрет: мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю. Мне кажется, в прошлом году Юля уже заявила о себе. Песня была сильнее, и на этом этапе нужно было уйти. А Юля пошла дальше — лично я был не в восторге от песни», — сказал Хозяинов.

По словам стилиста, на Самойловой экономили: певице, в частности, не стали менять инвалидную коляску.

11 мая сообщалось, что поездка Самойловой на «Евровидение-2018» в Лиссабон обошлась Первому каналу примерно в 15 миллионов рублей.

Самойлова спела песню I Won't Break во втором полуфинале «Евровидения», прошедшем в Лиссабоне в ночь на 11 мая. По итогам голосования зрителей и жюри артистка не попала в десятку финалистов. Ее выступление появилось в сети и собрало почти 20 тысяч дислайков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!