Победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию из-за геев

Израильская певица Нетта Барзилай, победившая в музыкальном конкурсе «Евровидение-2018», не приедет в Россию на церемонию награждения премии МУЗ-ТВ. Об этом в Facebook во вторник, 15 мая, рассказал программный директор российского телеканала Андрей Разыграев.

По его словам, причиной отказа стал гей-парад, запланированный в Израиле в день вручения премии. «Пригласили победительницу #eurovision2018 выступить на #премиямузтв2018, но менеджмент артистки решительно отказал: "В этот день в Тель-Авиве гей-парад! Нет!"» — написал Разыграев, добавив, что «у всех свои ценности».

Накануне в сети появилось видео падения Барзилай с лестницы после ее выступления в полуфинале «Евровидения».

Нетта выступила в финале конкурса, состоявшемся 13 мая, с песней Toy («Игрушка»), получила от жюри и зрителей 529 баллов и одержала победу. «Евровидение-2018» прошло в Лиссабоне.

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