Переводчик назвал победительницу «Евровидения» коровой и подставил Нетаньяху

Twitter неправильно перевел пост премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором он на иврите поздравил соотечественницу Нетту Барзилай с победой в конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Израильский лидер в твите назвал певицу «капара», то есть «дорогая», «милая» — на иврите так обращаются к хорошему другу. Автоматический перевод соцсети выдал фразу: «Ты же корова!» (на английском и русском языках).

Следующую запись президента Twitter перевел так же: «Ты настоящая корова. Вы принесли большое уважение к государству Израиль! В следующем году в Иерусалиме!».

Пользователи сети обратили внимание на ошибку и поспешили объяснить людям, не знающим иврит, что это значит. «Чтобы не было какой-либо путаницы: он называет Нетту "капара", что похоже на название домашнего животного, но это хорошее жаргонное слово, которое мы используем для описания друг друга. Это просто написано на иврите так, как слово "cow" (англ. "корова")», — отмечает одна из юзеров.

Финал «Евровидения» проходил в ночь на 13 мая в Лиссабоне. Нетта набрала 529 баллов по итогам голосования жюри и зрителей. Второе место заняла певица с Кипра Элени Фурейра, на третьей строчке оказался исполнитель из Австрии Сезар Сэмпсон. По правилам конкурса, следующее состязание должно пройти в стране, представитель которой одержал победу.

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