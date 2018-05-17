Премьер-министр Израиля станцевал танец курочки с победительницей «Евровидения»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху станцевал танец курочки вместе с победительницей музыкального конкурса «Евровидение-2018», израильской певицей Неттой Барзилай. Видеозапись опубликована на странице политика в Facebook.

«Как приятно встретить Нетту Барзилай в Иерусалиме! Нетта, мы все тебя любим. Ты принесла много гордости нашей стране!» — говорится в подписи к публикации.

Нетта выступила в финале конкурса, прошедшем 13 мая, с песней Toy («Игрушка»), получила от жюри и зрителей 529 баллов и одержала победу. «Евровидение-2018» прошло в Лиссабоне.

Ранее сообщалось, что Нетта отказалась ехать в Россию из-за геев.

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