Ольга Бузова похвасталась новым мировым рекордом

Это и есть самое настоящее счастье 🙏🏻 Мы это сделали с вами за одну минуту 🚀🚀🚀 #онанебоится 🤙🏻 Новый сингл Ольги Бузовой «Она не боится» вновь возглавил российский iTunes. На этот раз, синглу хватило 1 минуты, чтобы стать #1 Тем самым, побит мировой рекорд! 🌍 До этого, мировой рекорд принадлежал синглу Adele “Hello”, который возглавил iTunes в Британии за 4 минуты. #ОнаНеБоится устанавливать российские рекорды , она -бьёт мировые ... 🥇#ракетазапущена 🚀

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Mar 7, 2018 at 1:07pm PST