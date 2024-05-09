«Бессмертный полк» в Париже призвал закончить развязанную США войну на Украине

Участники акции «Бессмертный полк» в Париже обвинили США в развязывании войны на Украине и призвали завершить конфликт. Об их обращении сообщило РИА Новости.

Участники шествия помимо портретов родственников-фронтовиков несли плакаты с призывом остановить конфликт на Украине.

«Нас хотят настроить против России. Но эта война не была инициирована Россией, США вынудили Россию пойти на крайние меры, и мы это прекрасно понимаем», — заявила участница шествия Жюли.

Это мнение поддержали и другие парижане, пришедшие на акцию. Он отметили, что антироссийская риторика не выгодна Франции и Европе.

В 2024 году в России шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайн-формате. Очное шествие по улицам городов отменили, сославшись на угрозы общественной безопасности. В онлайн-формате «Бессмертный полк» проходил и до СВО — в 2021 году шествие не смогли провести в традиционном формате из-за ситуации с COVID-19. Акция состоялась онлайн, в ней приняли участие около пяти миллионов человек.