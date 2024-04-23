В России отменили шествия «Бессмертного полка» по улицам городов

Организаторы отменили пешее шествие «Бессмертного полка» в 2024 году

В 2024 году шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева, которую цитирует РИА Новости.

Традиционное пешее шествие по улицам российских городов не будет проводиться в связи с угрозами общественной безопасности, пояснила она на пресс-конференции о форматах акции «Бессмертный полк» в 2024 году.

Решение было принято центральным штабом движения, подчеркнула Цунаева.

Ранее в ряде российских регионов отменили парад Победы 9 Мая. В Госдуме объяснили, что соответствующие решения были приняты по соображениям безопасности. «Главное — безопасность», — подчеркнула в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.