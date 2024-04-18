В России объяснили отмену парадов Победы 9 Мая в нескольких регионах

Депутат Журова: несколько регионов отменили парад 9 Мая ради безопасности

Несколько российских регионов отменили парад Победы 9 Мая ради безопасности граждан, утверждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила решения властей субъектов возможными провокациями Украины.

«Здесь каждый субъект сам ориентируется на ситуацию. Главное — безопасность. Особенно в приграничных регионах [не стоит] провоцировать ту сторону что-то сделать, побомбить или ракеты запустить — они же могут сделать это и по людям, им в общем-то все равно. Никто не хочет рисковать, да и сами люди будут в нервном опасении. Поэтому, думаю, "Бессмертный полк" люди сделают в другом режиме, например, вывесят фотографии на балконах, были разные идеи, как поучаствовать», — сказала депутат.

Каждый будет смотреть по ситуации до последнего дня. Если там будут какие-то провокации по террористическим моментам, ряд субъектов тоже подумает. Если будут какие-то угрозы, подозрения, сигналы, непосредственно перед 9 Мая еще какие-то субъекты могут что-то отменить. Безопасность людей здесь в первую очередь Светлана Журова депутат Госдумы

Власти нескольких российских регионов решили отказаться от празднования 9 Мая ради безопасности. Парад отменили в Пскове, Рязани, Брянске и нескольких городах Воронежской области. Также частично сократят торжественные мероприятия в Омской области и Ставрополе. В Свердловской области их разрешат проводить только на тех площадках, которые отвечают требованиям безопасности.