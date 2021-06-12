Акцию «Бессмертный полк» в традиционном формате отменили

Акцию «Бессмертный полк», которая планировалась на 24 июня, отменили в традиционном формате из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сопредседателя центрального штаба движения Елену Цунаеву.

По ее словам, ранее планировалось подать заявку на проведение шествия, однако ситуация с COVID-19 в Москве не позволяет это сделать.

«Мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет», — сказала Цунаева. Также она добавила, что в других городах шествие тоже не состоится.

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» состоялось 9 мая, в нем приняли участие около пяти миллионов человек. Это на 2,5 миллиона больше, чем в 2020 году. Онлайн-акция «Бессмертный полк» второй год подряд проходит на виртуальных площадках. В Москве шествие транслируют 230 цифровых рекламных щитов, а также экраны на Центральном телеграфе, Московском доме книги, кинотеатре «Октябрь» и других зданиях.