«Бессмертный полк» в России попытались сорвать

Злоумышленники попытались сорвать онлайн-шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Во время онлайн-мероприятия недоброжелатели пробовали разместить портреты нацистских преступников под видом советских ветеранов. Однако модераторы проекта пресекли эти попытки, а данные злоумышленников они пообещали передать в Следственный комитет России.

В пресс-службе также сообщили, что 9 мая сайт онлайн-шествия подвергся массивным кибератакам: хакеры совершили три DDoS-атаки и шесть веб-атак. Из-за этого администраторам ресурса пришлось временно ограничить его функционал.

Онлайн-акция «Бессмертный полк» второй год подряд проходит на виртуальных площадках. В Москве шествие транслируют 230 цифровых рекламных щитов, а также экраны на Центральном телеграфе, Московском доме книги, кинотеатре «Октябрь» и других зданиях. Портреты героев появятся также на Останкинской телевизионной башне.