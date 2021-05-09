На «Бессмертном полку» в Донбассе заметили портрет деда Зеленского

Портрет деда президента Украины Владимира Зеленского заметили на акции «Бессмертный полк» в Донбассе. Об этом сообщают «Вести.Крым».

Фотографию Семена Зеленского, воевавшего в годы Великой Отечественной, в колонне пронесла местная жительница. «Пусть хоть дедушка прогуляется в "Бессмертном полку", пока его внук устраивает шабаш СС "Галичина" посреди Киева», — сказала она.

Телеканал отметил, что Семен Зеленский был награжден двумя орденами Красной Звезды, в том числе за то, что зимой 1944 года отбил атаку противника за селом Александровка и занял трофейный склад.

9 мая 2020 года Зеленский выложил на Facebook пост о своем деде — тогда он посетил его могилу и назвал Семена Зеленского одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов.