В Москве начали онлайн-шествие «Бессмертного полка»

В Москве началось шествие «Бессмертного полка» в онлайн-формате. Об этом сообщает РИА Новости.

Акция второго год подряд проходит на виртуальных площадках. В Москве шествие транслируют 230 цифровых рекламных щитов, а также экраны на Центральном телеграфе, Московском доме книги, кинотеатре «Октябрь» и других зданиях. Портреты героев появятся также на Останкинской телевизионной башне.

Найти героя в трансляции можно через поисковую строку на официальной интернет-странице акции или в приложениях в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

В 2020 году «Бессмертный полк» проходил только в онлайн-формате в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. За 20 дней трансляцию на сайтах «Бессмертного полка» и в социальных сетях посмотрели около 25 миллионов человек.