Число участников онлайн-шествия «Бессмертного полка» достигло пяти миллионов

Около пяти миллионов человек подали заявки на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка». Об этом сообщили организаторы акции в социальной сети «ВКонтакте».

«Прием заявок на участие в шествии "Бессмертного полка" онлайн завершен — к прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 миллиона участников присоединилось порядка 2,5 миллиона новых анкет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все заявки, которые были загружены до 10:00 7 мая и одобрены модераторами, попали в трансляции шествия, начавшиеся в 15:00 по местному времени во всех регионах страны. «Длительность шествия в каждом из регионов разная — в зависимости от количества поданных заявок. Трансляция доступна и для иностранных граждан, принявших участие в "Бессмертном полку" онлайн», — добавили организаторы.

В Москве трансляцию можно посмотреть на медиафасадах, Останкинской телебашне, а также в вагонах и на станциях метро. В других городах страны онлайн-шествие показали на медиаэкранах на улицах и в крупных торговых центрах.

Онлайн-акция «Бессмертный полк» второй год подряд проходит на виртуальных площадках. В Москве шествие транслируют 230 цифровых рекламных щитов, а также экраны на Центральном телеграфе, Московском доме книги, кинотеатре «Октябрь» и других зданиях.