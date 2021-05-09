Создатель «Бессмертного полка» рассказал о худшем участнике акции

Один из авторов идеи акции «Бессмертный полк» томский журналист Сергей Лапенков рассказал о самом вызывающем участнике шествия из тех, кого он видел лично, передает E1.

Несколько лет назад в Москве Лапенков заметил женщину, полностью одетую в цвета георгиевской ленты. На ней было платье, жакет, юбка, шляпка из ткани в черно-оранжевых цветах памятной ленточки, а также «георгиевской» тканью были обшиты туфли.

«Она стоит на вершине моей пирамиды ужаса. Более мерзкого зрелища я не видел. И в руках у нее была фотография солдата — я не знаю, что бы он ей сказал, если бы это увидел. Это еще ужаснее, чем дети в колясках, стилизованных под танки или пулеметные тачанки», — добавил Лапенков.

Автор «Бессмертного полка» при этом отмечает, что на последних акциях подобной «пены и шелухи» в разных городах России было уже намного меньше.

Первыми инициаторами акции «Бессмертный полк» являются томичи Игорь Дмитриев, Сергей Лапенков и Сергей Колотовкин. Впервые они организовали шествие в 2012 году, его участниками тогда стали несколько тысяч человек, хотя создатели рассчитывали максимум на 50 человек. Сейчас же это движение охватывает более 80 государств, в прошлом году только в России в «Бессмертном полке» приняли участие, по оценкам, свыше 10 миллионов человек.