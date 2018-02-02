Бузову назвали любовницей «самого красивого преступника»

Британские СМИ не смогли узнать российскую певицу Ольгу Бузову и окрестили ее любовницей «самого красивого преступника США» Джереми Микса (Jeremy Meeks). Фото целующейся пары, в частности, опубликовала Daily Mail.

Авторы материала принялись сокрушаться по поводу того, что Микс мог предпочесть ее своей постоянной девушке, миллионерше и наследнице империи Topshop Хлое Грин (Chloe Green). Вероятно, журналисты не признали в Бузовой обладательницу самых популярных Instagram-сторис в мире и назвали ее просто «моделью».

В действительности Микс приезжал в Москву ради съемок в новом клипе Ольги Бузовой на композицию Wi-Fi.

Микс стал известен благодаря снимкам оперативной хроники, опубликованной одним из полицейских управлений США. Сначала он отбывал девятилетний срок за кражу в особо крупных размерах, а через два года после освобождения ему вменили уклонение от ареста. В последний раз Микс имел проблемы с законом пару лет назад, когда отбывал срок за хранение оружия.

В сети он известен как «самый красивый преступник» или «голубоглазый бандит». В прошлом году таблоиды вновь обратили внимание на мужчину — на этот раз не из-за проблем с законом, а из-за его успешной модельной карьеры и романтических отношений с представительницей «золотой молодежи» Хлоей Грин.

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