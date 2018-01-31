«Самый красивый преступник» Америки прилетел к Бузовой в Москву

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В Москву приехал американец Джереми Микс (Jeremy Meeks), которого прозвали самым привлекательным преступником США. Об этом сообщает Telegram-канал SUPER.

По информации канала, Микс прибыл по приглашению телеведущей Ольги Бузовой. Он планирует сняться в клипе на ее песню Wi-Fi.

В 2014 году Микс был арестован в США за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Фотография преступника, опубликованная на странице полиции калифорнийского города Стоктон в Facebook, собрала более 35 тысяч лайков. В комментариях пользователи обсуждали его необыкновенную привлекательность. Эксперты из модельных агентств отмечали, что с такой внешностью он может зарабатывать на рекламных контрактах до 30 тысяч долларов в месяц.

Микс отсидел два года и вышел на свободу в марте 2016 года. Он заключил контракт с модельным агентством White Cross Management и спустя три месяца впервые принял участие в профессиональной съемке. В 2017 году Микс вышел на подиум во время недели моды в Милане. Он участвовал в показе, который устроил немецкий бренд Philipp Plein.

Ольга Бузова прославилась в начале 2000-х участием в реалити-шоу «Дом-2». В 2017 году она обошла Ким Кардашьян по количеству просмотров «Историй» в Instagram. Ее музыкальная карьера началась в 2011 году. В 2016 году песня Бузовой «Под звуки поцелуев» заняла первое место в чартах iTunes в России. Песня Wi-Fi, в клипе для которой снимется Джереми Микс, вышла в декабре 2017 года.

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