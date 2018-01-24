Пассажиры не пустили Бузову в бизнес-класс и стали героями сети

На Pikabu обратили внимание на новость о популярной российской телеведущей Ольге Бузовой, которую отказались пускать в бизнес-класс самолета, совершающего рейс из Таиланда в Москву. Посетителям портала понравилось, что никто из пассажиров не захотел уступить ей место и в итоге звезде пришлось лететь в экономклассе.

«Как сообщили очевидцы этой сцены, трое пассажиров отказались это сделать, а четвертый недоумевающе спросил: "Это кто такая?"» — пояснил автор публикации под ником olik848, чем вызвал бурную радость среди пользователей Pikabu, которые принялись всячески глумиться над телеведущей.

«Бузова открыла мир других мужчин. Мужчин, которым наплевать, кто она», — съязвил один из них, намекая на песню Бузовой под названием «Мало половин».

«Если бы авиапассажир бизнес-класса отказался уступить место Ольге Бузовой, потому что знал, кто это, было бы веселее», — отметил другой.

Многие принялись рассуждать, как бы они повели себя на месте пассажира бизнес-класса, которому безвозмездно предлагают пересесть в эконом из-за Бузовой. «Катнуться на халяву в экономклассе, когда ты уже купил место в бизнес-классе, — это как получить халявный пинок по яйцам», — подчеркнули они. «С какого перепуга кто-то должен уступать место, которое как минимум втрое дороже?» — возмутился пользователь с ником Eurotatarin.

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