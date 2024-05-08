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23:15, 8 мая 2024Россия

В Кремле призвали не преувеличивать сложность отношений с Арменией

Песков призвал не преувеличивать сложность переговоров Путина и Пашиняна

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Сложности в отношениях России и Армении существуют, однако не стоит их преувеличивать. С таким призывом выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

После переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Песков заявил, что в отношениях двух стран существуют сложности. При этом переоценивать сложность диалога не стоит, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

«Безусловно, есть определенные проблемные темы в наших двусторонних отношениях. Но, с другой стороны, чем теснее взаимодействие двух стран, чем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы», — сказал Песков.

Путин провел переговоры с Пашиняном 8 мая после заседания Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это первая встреча политиков с декабря 2023 года. В Кремле подчеркивали, что после этого лидеры практически не контактировали, поэтому сегодняшняя беседа особенно важна.

Ранее Пашинян заявил, что между Россией и Арменией накопилось множество проблем.

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      Евгений Силаев
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