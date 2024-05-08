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22:30, 8 мая 2024Бывший СССР

Путин начал переговоры с Пашиняном

Путин начал переговоры с премьером Армении Пашиняном
Никол Пашинян и Владимир Путин

Никол Пашинян и Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры проходят в Кремле после заседания Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором принимал участие премьер Армении. Это первая встреча политиков с декабря 2023 года. В Кремле подчеркивали, что после этого Путин и Пашинян практически не контактировали, поэтому сегодняшняя беседа особенно важна.

Ранее Пашинян заявил, что между Россией и Арменией накопилось множество проблем. Как рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, лидеры двух стран «откровенно обсудят» накопившиеся за последнее время проблемные вопросы в отношениях Москвы и Еревана.

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      Юлия Мискевич
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