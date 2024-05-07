В Ереване высказались о проблемах между Арменией и Россией

Пашинян: между Арменией и Россией накопилось множество проблем

Между Арменией и Россией накопилось множество проблем, и Ереван нацелен на их решение. Об этом рассказал премьер-министр Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Есть множество накопившихся проблем, часть из которых была озвучена. Они были озвучены с целью устранения негативных нюансов, исходя из контекста дружественных отношений между Арменией и Россией. Проблемы есть, и в Ереване нацелены на их решение», — отметил он.

В среду, 8 мая, пройдет встреча премьера Армении с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, лидеры двух стран «откровенно обсудят» накопившиеся за последнее время проблемные вопросы в отношениях Москвы и Еревана.

Ранее Пашинян заявил, что стратегию нацбезопасности Армении необходимо пересмотреть. По его словам, обеспечить безопасность Армении можно за счет диверсификации внешних связей, реформы армии, а также внедрения всеобъемлющей системы обороны и безопасности.