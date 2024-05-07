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11:50, 7 мая 2024Бывший СССР

Власти Армении решили пересмотреть стратегию нацбезопасности

Пашинян: стратегию нацбезопасности Армении нужно пересмотреть

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Стратегию национальной безопасности Армении нужно пересмотреть и этот процесс уже начался на рабочем уровне. Об этом рассказал премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Происходящие процессы привели нас к убеждению, что стратегия развития Армении нуждается в пересмотре. С этой точки зрения, я думаю, и это очевидно, что стратегия национальной безопасности должна быть пересмотрена, и процесс этого пересмотра на рабочем уровне уже начался», — заявил он.

По словам армянского лидера, обеспечить безопасность Армении можно за счет диверсификации внешних связей, реформы армии, а также внедрения всеобъемлющей системы обороны и безопасности. Кроме того, он подчеркнул, что смыслом существования Республики Армения должно быть не обслуживание исторической справедливости и общенациональных повесток, а обеспечение свобод, счастья и благосостояния граждан страны.

Никол Пашинян 8 мая встретится с президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что лидеры двух стран «откровенно обсудят» накопившиеся за последнее время проблемные вопросы в отношениях Москвы и Еревана.

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      Александр Курбатов
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