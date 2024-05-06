Путин проведет встречу с Пашиняном

Ушаков: Путин проведет встречу с премьер-министром Армении Пашиняном 8 мая

Президент Росси Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 8 мая. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«За последнее время в отношениях между Россией и Арменией накопились проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами», — сказал он.

Ушаков упомянул, что в апреле Пашинян заявлял о не лучших временах в отношениях с Россией. Как отметил помощник президента России, в последнее время заметно уменьшились контакты между лидерами государств. Кроме того, по его словам, в адрес Москвы и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) раздается критика.