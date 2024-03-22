Стало известно о планах Пашиняна посетить Москву

СМИ: премьер Армении Пашинян посетит Москву в мае для участия в саммите ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в мае посетит Москву для участия в юбилейном саммите по случаю десятилетия создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом со ссылкой на источники сообщает армянская газета «Грапарак», передает портал News.arm.

Как стало известно одному из источников средства массовой информации, армянский премьер планирует задержаться в Москве на несколько часов.

Ранее Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, выразив надежду на дальнейшее развитие диалога между Москвой и Ереваном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. До этого он сообщал, что последний раз общался с Путиным более двух месяцев назад, перед Новым Годом.