Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:08, 22 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о планах Пашиняна посетить Москву

СМИ: премьер Армении Пашинян посетит Москву в мае для участия в саммите ЕАЭС

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в мае посетит Москву для участия в юбилейном саммите по случаю десятилетия создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом со ссылкой на источники сообщает армянская газета «Грапарак», передает портал News.arm.

Как стало известно одному из источников средства массовой информации, армянский премьер планирует задержаться в Москве на несколько часов.

Ранее Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства, выразив надежду на дальнейшее развитие диалога между Москвой и Ереваном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. До этого он сообщал, что последний раз общался с Путиным более двух месяцев назад, перед Новым Годом.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Для нас это уже стало войной». Кремль рассказал, как изменилась СВО после вступления Запада в конфликт на Украине

      «Королеве марафонов» Блиновской предъявили окончательное обвинение

      Названы запрещенные для подключения к удлинителю бытовые приборы

      Российский полицейский выстрелил в любовницу из-за отказа бросить мужа ради него

      Женщина впервые отправилась за границу, была избита таксистом и потеряла зрение

      Россияне смогут знакомиться по-новому

      ВС России нанесли удар по заводу в Харькове с тяжелой техникой ВСУ

      Движение ЛГБТ внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

      В Крыму сотрудники ФСБ выявили члена запрещенного нацбатальона

      Обнаружены передовые технологии древности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше