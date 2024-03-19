Премьер Армении Пашинян поздравил Путина с победой на выборах президента России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства, передает ТАСС.

В своем поздравительном послании Пашинян пожелал Путину здоровья, счастья и дальнейших успехов, выразив надежду на дальнейшее развитие диалога между Ереваном и Москвой по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что Путин набрал 87,28 процента голосов на президентских выборах по итогам обработки 100 процентов протоколов. Для него этот срок на посту главы государства станет пятым по счету.