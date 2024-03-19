Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:37, 19 марта 2024Бывший СССР

Пашинян поздравил Путина с победой на выборах

Премьер Армении Пашинян поздравил Путина с победой на выборах президента России
СюжетВыборы президента России 2024
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Илья Питалев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства, передает ТАСС.

В своем поздравительном послании Пашинян пожелал Путину здоровья, счастья и дальнейших успехов, выразив надежду на дальнейшее развитие диалога между Ереваном и Москвой по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что Путин набрал 87,28 процента голосов на президентских выборах по итогам обработки 100 процентов протоколов. Для него этот срок на посту главы государства станет пятым по счету.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Генпрокуратура требует вернуть государству 13 участков в Барвихе. Среди собственников — шесть российских миллиардеров

      Полковник высказался об итогах первого месяца Сырского на посту главкома ВСУ

      Тысячи детей решили вывезти из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

      Известная телеведущая получила гражданство России

      Пашинян обсудил вопрос мира с Азербайджаном с генсеком НАТО

      Лепс выиграл суд у подрядчиков своей компании по продаже закусок

      Пушилин заявил о продвижении России по всей линии фронта в ДНР

      После массового отравления наркотиками в Астрахани задержали 18 человек

      Сын Стивена Сигала женился на российской модели

      Обвиненный в педофилии тренер найден без признаков жизни в российском СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше