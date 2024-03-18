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15:26, 18 марта 2024Россия

Путин набрал 87,28 процента по итогам обработки всех протоколов

ЦИК сообщил, что Путин набрал 87,28 процента по итогам обработки всех протоколов
СюжетНаселение России:ЦиклВыборы президента России

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Президент России Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах главы государства по итогам обработки 100 процентов протоколов. Такие данные предоставила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

При этом глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31 процента голосов, вице-спикер нижней палаты парламента и кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,85 процента, а глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,2 процента.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результат Путина на выборах можно назвать уникальным. «Уровень поддержки населения — это абсолютная победа как кандидата и, конечно, самое красноречивое подтверждение поддержки людьми нашей страны своего президента и консолидации вокруг его пути», — сказал он.

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершились 17 марта в 20:00 по местному времени. 18 марта сообщалось, что явка на голосование составила 87 113 127 человек, или 77,4 процента. Это значение стало рекордным в новейшей истории России.

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