ЦИК сообщил, что Путин набрал 87,28 процента по итогам обработки всех протоколов

Президент России Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах главы государства по итогам обработки 100 процентов протоколов. Такие данные предоставила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

При этом глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31 процента голосов, вице-спикер нижней палаты парламента и кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 3,85 процента, а глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,2 процента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результат Путина на выборах можно назвать уникальным. «Уровень поддержки населения — это абсолютная победа как кандидата и, конечно, самое красноречивое подтверждение поддержки людьми нашей страны своего президента и консолидации вокруг его пути», — сказал он.

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершились 17 марта в 20:00 по местному времени. 18 марта сообщалось, что явка на голосование составила 87 113 127 человек, или 77,4 процента. Это значение стало рекордным в новейшей истории России.