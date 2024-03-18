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13:21, 18 марта 2024Россия

Песков назвал уникальным результат Путина на прошедших выборах президента России

Песков назвал уникальным результат Путина на прошедших в РФ выборах президента

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Результат действующего президента России Владимира Путина, побеждающего по итогам выборов главы государства, можно назвать уникальным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Уровень поддержки населения — это абсолютная победа как кандидата и, конечно, самое красноречивое подтверждение поддержки людьми нашей страны своего президента и консолидация вокруг его пути», — сказал он.

Президентские выборы проходили в России в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72 процента протоколов УИК действующий глава государства набрал 87,3 процента голосов, Харитонов — 4,3 процента, Даванков — 3,83 процента, Слуцкий — 3,21 процента.

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      Игорь Дмитров
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