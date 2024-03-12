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13:22, 12 марта 2024Бывший СССР

Пашинян рассказал о последнем разговоре с Путиным

Пашинян в последний раз общался с Путиным больше двух месяцев назад

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что последний раз общался с президентом России Владимиром Путиным больше двух месяцев назад, перед Новым Годом. Об этом он рассказах в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Перед новым годом», — ответил он на вопрос журналистов о том, когда в последний раз беседовал с российским лидером.

В декабре 2023 года Никол Пашинян посетил Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите Содружества Независимых Государств. В ходе поездки участники мероприятий посетили экскурсию по Павловскому дворцу, где состоялся разговор между главами Армении и России.

В феврале, оценивая вероятность визита Владимира Путина в Ереван, Пашинян заявил, что президент России не нуждается в его советах в вопросе приезда в Армению из-за ратификации республикой Римского статута. По его словам, «Армения, как ответственное государство, должно придерживаться всех международных обязательств, в том числе в отношениях с Россией».

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      Александр Курбатов
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