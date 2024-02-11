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23:21, 11 февраля 2024Бывший СССР

Пашинян оценил возможность визита Путина в Армению

Пашинян заявил, что Путин не нуждается в его советах в вопросе приезда в Армению
Никол Пашинян и Владимир Путин

Никол Пашинян и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что президент России Владимир Путин не нуждается в его советах в вопросе приезда в Армению из-за ратификации Ереваном Римского статута. Об этом он заявил в интервью изданию The Telegraph.

«Не думаю, что Владимир Владимирович нуждается в моих советах», — ответил Пашинян на вопрос журналистов от том, может ли он позвонить Путину и посоветовать ему не приезжать в Армению.

Премьер-министр также добавил, что ратификация Римского статута была нацелена на повышение уровня безопасности Армении. По словам Пашиняна, «Армения, как ответственное государство, должно придерживаться всех международных обязательств, в том числе в отношениях с Россией».

Ранее посол Армении в Нидерландах Виктор Биягов объяснил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС) справедливостью.

Дипломат также заверил участников дискуссии, что армянская сторона приложит усилия в борьбе с безнаказанностью. Кроме того, посол затронул вопрос о политике «этнических чисток против армянского населения Нагорного Карабаха».

Ранее Пашинян высказался о возможном вступлении страны в НАТО. По его словам, Ереван не обсуждает этот вопрос. Пашинян добавил, что у Армении с Североатлантическим альянсом партнерские отношения.

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      Марина Совина
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