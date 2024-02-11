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21:52, 11 февраля 2024Бывший СССР

Пашинян высказался о возможном вступлении Армении в НАТО

Премьер Пашинян заявил, что Армения не обсуждает вопрос вступления в НАТО
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о возможном вступлении страны в НАТО в беседе с британским изданием The Telegraph.

По его словам, Ереван не обсуждает этот вопрос. Пашинян добавил, что у Армении с Североатлантическим альянсом партнерские отношения. «Ранее у нас была программа индивидуального партнерства, сейчас эта программа переформатируется в определенный формат сотрудничества, который не предусматривает членства [НАТО]», — сказал премьер-министр.

Ранее глава Министерства обороны страны Сурен Папикян заявил, что Армения планирует ввести в своих Вооруженных силах военную форму по стандартам НАТО. «Должен сказать, что мы заявили о приглашении на конкурс по [разработке] военной формы в соответствии со стандартами НАТО еще в 2022 году», — отметил глава ведомства.

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