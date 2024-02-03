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00:09, 3 февраля 2024Бывший СССР

В Армении захотели ввести военную форму по стандартам НАТО в войсках

В Армении заявили о желании ввести военную форму по стандартам НАТО в войсках

Фото: Xander Heinl / PHOTOTHEK / Global Look press

Армения планирует ввести в своих Вооруженных силах военную форму по стандартам НАТО. Об этом рассказал в интервью общественному телевидению глава Минобороны страны Сурен Папикян.

«Должен сказать, что мы заявили о приглашении на конкурс по (разработке) военной формы в соответствии со стандартами НАТО еще в 2022 году», — отметил он.

По его словам, уже в текущем году в Армении «будет окончательный вид военной формы». Также Папикян рассказал о помощи международных партнеров в данном вопросе. Министр уточнил, что на текущий момент речь идет о полевой форме.

Он подчеркнул, что в стране появится удобная, качественная военная форма, но ее продажа будет законодательно запрещена.

16 января сообщалось, что парламент Армении во втором и окончательном чтении принял проект изменений в законе «О воинской службе», который даст возможность уклонистам откупиться от уголовного преследования и срочной службы в армии.

Так, согласно документу, граждане республики старше 27 лет, не прошедшие срочную службу и выехавшие из страны, смогут вернуться в Армению и освободиться от уголовного преследования, если отслужат два года.

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      Марина Совина
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