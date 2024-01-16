В Армении приняли позволяющий откупиться от службы в армии закон

Парламент Армении принял законопроект, позволяющий откупиться от службы в армии

Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял проект изменений в законе «О воинской службе», дающий возможность уклонистам откупиться от уголовного преследования и срочной службы в армии. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Согласно документу, составленному депутатом от правящей партии «Гражданский договор» Айком Саркисяном, граждане республики старше 27 лет, не прошедшие срочную службу и выехавшие из страны, смогут вернуться в Армению и освободиться от уголовного преследования, если отслужат два года.

Им также предлагаются варианты с сокращением срока службы и его материальной компенсацией. Так, мужчины могут отслужить 15 месяцев и заплатить в бюджет 2,5 миллионов драмов (порядка 545 тысяч рублей), провести в армии 7,5 месяца и выплатить пять миллионов драмов (около миллиона рублей) или отслужить всего один месяц в обмен на 10 миллионов драмов (более 2,1 миллиона рублей). Полностью освободиться от отправки в Вооруженные силы республики можно будет за 15 миллионов драмов (более 3,2 миллиона рублей).

Согласно законопроекту, армянские граждане, получившие после 27 лет гражданство другой страны, освобождаются от срочной службы, если ранее не меньше года прослужили в армии страны нахождения или выплатили в бюджет Армении 2,5 миллиона драмов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил