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13:11, 24 ноября 2023Бывший СССР

Армения начала реформировать армию по модели Швейцарии

Премьер Армении Пашинян заявил о реформировании армии по модели Швейцарии

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Армения проводит реформы в армии с учетом опыта других стран, в том числе Швейцарии. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, его цитирует РИА Новости.

«В Вооруженных силах Армении проводятся масштабные реформы с учетом международного опыта. Вы знаете, что мы внедрили механизм 24-дневных учебных сборов, одной из целей которого является в некотором смысле движение в сторону швейцарской модели», — сказал он.

Политик отметил, что в результате резервисты и мобилизационный ресурс, периодически принимая участие в сборах, будут получать необходимые военные навыки.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Армении Эдвард Асрян заявил, что страна продолжит военное сотрудничество с США. В сентябре республика провела совместные учения с американскими миротворцами Eagle Partner 2023.

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      Кристина Есикова
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