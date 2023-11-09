В Армении заявили о продолжении военного сотрудничества с США

Глава Генштаба ВС Армении Асрян: военное сотрудничество страны с США продолжится

Армения продолжит сотрудничество с США в военной и образовательной сферах. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) республики Эдвард Асрян, цитирует РИА Новости.

По его словам, сотрудничество Еревана и Вашингтона продолжается по плану на высоком уровне. «Это сотрудничество может быть в сфере образования, военным, военно-техническим, согласно плану», — сказал Асрян.

Ранее Армения провела совместные учения с американскими миротворцами Eagle Partner 2023. Отмечалось, что мероприятия должны были подготовить 12-ю миротворческую бригаду ВС страны к оценке по «Концепции оперативных возможностей» НАТО.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия и Армения проанализируют решение о проведении учений с США, а не с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).