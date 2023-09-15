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10:12, 15 сентября 2023Бывший СССР

Американские генералы прибыли в Армению

Посольство США в Ереване: два американских генерала прибыли в Армению на учения
СюжетУчения НАТО:

Фото: MoD of Armenia / Globallookpress.com

Американский генерал-майор Грегори Андерсон и бригадный генерал Патрик Эллис прибыли в Армению, чтобы наблюдать за учениями Eagle Partner 2023, которые проходят на полигоне «Зар». Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Ереване.

«Наши связи с Арменией многогранны и основаны на сотрудничестве. США последовательно оказывали военную помощь Армении, особенно в укреплении потенциала страны в таких важнейших областях, как (…) миротворчество», — заявил Андерсон.

Отмечается, что учения запланированы для подготовки 12-й миротворческой бригады Армении к оценке по «Концепции оперативных возможностей» НАТО. Eagle Partner пройдут на армянской территории до 20 сентября.

Совместные учения Армении с миротворцами США начались 11 сентября. Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Армения проанализируют решение о проведении учений с США, а не с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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    Кристина Есикова
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