Американские генералы прибыли в Армению

Посольство США в Ереване: два американских генерала прибыли в Армению на учения

Американский генерал-майор Грегори Андерсон и бригадный генерал Патрик Эллис прибыли в Армению, чтобы наблюдать за учениями Eagle Partner 2023, которые проходят на полигоне «Зар». Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Ереване.

«Наши связи с Арменией многогранны и основаны на сотрудничестве. США последовательно оказывали военную помощь Армении, особенно в укреплении потенциала страны в таких важнейших областях, как (…) миротворчество», — заявил Андерсон.

Отмечается, что учения запланированы для подготовки 12-й миротворческой бригады Армении к оценке по «Концепции оперативных возможностей» НАТО. Eagle Partner пройдут на армянской территории до 20 сентября.

Совместные учения Армении с миротворцами США начались 11 сентября. Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Армения проанализируют решение о проведении учений с США, а не с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

