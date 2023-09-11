Армения начала совместные учения с США

AFP: Армения начала совместные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023

Совместные учения Армении с миротворцами США Eagle Partner 2023 начались. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

«Церемония открытия учений Eagle Partner состоялась», — заявил представитель командования Армии США в Европе и Африке.

Как рассказал представитель сухопутных сил США, церемония прошла в учебном центре «Зар», который расположен недалеко от Еревана. Уточняется, что в тренировках задействованы 85 американских и 175 армянских военных.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Ереван проанализируют решение о проведении учений с США, а не с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также отметил необходимость разобраться, почему армянская сторона решила провести тренировки с Вашингтоном.