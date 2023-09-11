Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:29, 11 сентября 2023Бывший СССР

Армения начала совместные учения с США

AFP: Армения начала совместные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023

Фото: Armenian Defense Ministry / AP

Совместные учения Армении с миротворцами США Eagle Partner 2023 начались. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

«Церемония открытия учений Eagle Partner состоялась», — заявил представитель командования Армии США в Европе и Африке.

Как рассказал представитель сухопутных сил США, церемония прошла в учебном центре «Зар», который расположен недалеко от Еревана. Уточняется, что в тренировках задействованы 85 американских и 175 армянских военных.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Ереван проанализируют решение о проведении учений с США, а не с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также отметил необходимость разобраться, почему армянская сторона решила провести тренировки с Вашингтоном.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    В России подвели итоги выборов. Кто победил в единый день голосования?

    VK запустит эксклюзивное шоу

    Российский блогер подарил фанату кроссовки за сотни тысяч рублей на концерте

    Складной смартфон Microsoft признали устаревшим

    В России оценили сроки отказа от доллара в мире

    Оценена польза проекта мегамоста на Сахалин за полтриллиона рублей

    Россиянам разъяснили новые правила проезда на поездах

    В России отложили запуск «мебельной ипотеки»

    Пленный боец ВСУ попросил российское гражданство у Путина

    Тренер назвала пятиминутное упражнение для укрепления всего тела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости