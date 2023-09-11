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13:46, 11 сентября 2023Бывший СССР

Кремль прокомментировал решение Армении о военных учениях с США

Песков: Москва и Ереван проанализируют решение Армении о военных учениях с США

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россия проанализирует с Арменией ее решение о проведении военных учений с США, а не с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«На фоне того, как Армения не изъявила желание проводить учения с ОДКБ и теперь заявляет желание проводить учения с американцами, — наверное, для нас это решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа», — сказал он.

Песков добавил, что нужно разобраться, по какой причине Ереван принимает подобные решения, какие цели преследуются. По его словам, Россия будет пытаться понять это. Он подчеркнул, что Москва сделает это в тесном, партнерском диалоге с Ереваном.

Ранее командование армии США в Европе и Африке рассказало подробности военных учений с Вооруженными силами Армении Eagle Partner 2023. Отмечается, что со стороны Вашингтона в страну прибудет около 85 военнослужащих, Ереван направит на учения 175 солдат.

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    Кристина Есикова
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