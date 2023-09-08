Нацгвардия Канзаса приедет на военные учения в Армению

Командование Армии США: 85 американских солдат поучаствуют в учениях в Армении

Командование Армии США в Европе и Африке рассказало подробности грядущих военных учений с Вооруженными силами Армении Eagle Partner 2023.

Со стороны Вашингтона в страну прибудет около 85 военнослужащих, Ереван направит на учения 175 солдат. В состав американских подразделений войдут подразделения элитной 101-й воздушно-десантной дивизии и национальной гвардии штата Канзас.

«Eagle Partner — это жизненно важная возможность для солдат из наших стран наладить взаимодействие на тактическом уровне и повысить оперативную совместимость при проведении миротворческих операций», — прокомментировал предстоящие учения полковник Мартин О'Доннелл.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило, что учения с США пройдут с 11 по 20 сентября 2023 года. На них намереваются отработать оперативную совместимость в рамках миротворческих миссий. Ереван также хочет повысить готовность армянского подразделения к оценке по «Концепции оперативных возможностей» НАТО.