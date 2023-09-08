Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:02, 8 сентября 2023Бывший СССР

Нацгвардия Канзаса приедет на военные учения в Армению

Командование Армии США: 85 американских солдат поучаствуют в учениях в Армении

Фото: Scott Olson / Getty Images

Командование Армии США в Европе и Африке рассказало подробности грядущих военных учений с Вооруженными силами Армении Eagle Partner 2023.

Со стороны Вашингтона в страну прибудет около 85 военнослужащих, Ереван направит на учения 175 солдат. В состав американских подразделений войдут подразделения элитной 101-й воздушно-десантной дивизии и национальной гвардии штата Канзас.

«Eagle Partner — это жизненно важная возможность для солдат из наших стран наладить взаимодействие на тактическом уровне и повысить оперативную совместимость при проведении миротворческих операций», — прокомментировал предстоящие учения полковник Мартин О'Доннелл.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило, что учения с США пройдут с 11 по 20 сентября 2023 года. На них намереваются отработать оперативную совместимость в рамках миротворческих миссий. Ереван также хочет повысить готовность армянского подразделения к оценке по «Концепции оперативных возможностей» НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму сбили беспилотник

    В Финляндии начали разбрасывать вакцину от бешенства на границе с Россией

    Жесткое задержание неонацистов попало на видео

    Москвичам рассказали о революционных переменах в городе

    Россиянин разгромил мемориал Пригожину и Уткину и попал под уголовную статью

    Фьюри заявил о желании провести еще один поединок с Нганну

    Раскрыто имя второго ребенка Рианны и A$AP Rocky

    Российский полицейский получил взятку и попал под следствие

    В Армении заявили об обнаружении оружия по делу пророссийского блогера

    Губернатор сообщил об обстреле приграничного российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости