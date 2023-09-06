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09:27, 6 сентября 2023Бывший СССР

Армения примет военный контингент США и подготовится к оценке по критериям НАТО

Минобороны Армении анонсировало военные учения с США и оценку по критериям НАТО
СюжетУчения НАТО:

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Армения и США проведут военные учения Eagle Partner 2023 с 11 по 20 сентября, на них намереваются отработать оперативную совместимость в рамках миротворческих миссий, сообщило Министерство обороны республики в Telegram.

Армянские Вооруженные силы планируют обменяться передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повысить готовность армянского подразделения к оценке по «Концепции оперативных возможностей» НАТО.

«Учения включают в себя задачи по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в ходе миротворческой миссии», — сообщили в Минобороны Армении.

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил об ошибочности зависимости от России в сфере безопасности. В Кремле с мнением Пашиняна не согласились. Затем Ереван отозвал своего постпреда в Организации Договора о коллективной безопасности.

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