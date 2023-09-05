В Кремле ответили на слова Пашиняна о провале миротворческой миссии России

Песков: РФ не согласна с мнением Пашиняна о провале миссии миротворцев в НКР

В Москве ценят конструктивные отношения с Ереваном, однако не могут согласиться с мнением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о провале миссии российских миротворцев в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, РФ является «абсолютно неотъемлемой составной частью» Закавказского региона, поэтому не может оттуда уйти. «Из Армении Россия уходить не может», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом он призвал не забывать, что «в России живет больше армян, чем в самой Армении», а большинство из них, по его мнению, являются патриотически настроенными российскими гражданами, вносящими достойный вклад в развитие страны.

Ранее Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявлял об ошибочности зависимости от России в сфере безопасности. Премьер Армении также отметил, что республика «вкусила горькие плоды» этой ошибки.