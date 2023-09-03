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20:48, 3 сентября 2023Бывший СССР

В Армении назвали ошибкой зависимость от России в сфере безопасности

Премьер Пашинян посчитал ошибкой зависимость от России в сфере безопасности

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Зависимость от России в сфере безопасности ошибочна. С таким мнением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica, цитату приводит «Интерфакс».

По словам политика, Армении не стоило рассчитывать на одну только Россию при выстраивании стратегической безопасности. Республика «вкусила горькие плоды» этой ошибки, считает он.

Пашинян отметил, что в данный момент Ереван занимается диверсификацией своей безопасности. «Поскольку, когда наступает момент, что кто-то должен обеспечить нашу безопасность, выясняется, что кто-то либо не хочет, либо не может обеспечить нашу безопасность», — высказался он.

Ранее Пашинян отмечал, что Россия из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него. При этом он подчеркнул, что не знает, по каким причинам подобное происходит.

В июне армянский премьер заявил, что Ереван не является союзником Москвы в конфликте на Украине. По его словам, Армения обеспокоена тем, что Запад придерживается иного мнения относительно позиции Еревана.

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    Алина Гончарова
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