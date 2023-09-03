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00:03, 3 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян рассказал об отдалении России от Закавказья

Премьер-министр Армении Пашинян: Россия отдаляется от Южного Кавказа
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: IMAGO / Felix Zahn / photothek.net / Global Look Press

Россия из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него. Такое мнение выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, что не знает, по каким причинам подобное происходит.

«Есть, конечно, предположения. Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь», — подчеркнул политик.

Пашинян рассказал, что связывающий Армению с Нагорным Карабахом Лачинский коридор должен был находиться под контролем российских миротворцев. Однако, он не находится под их контролем, отметил премьер-министр Армении. По его мнению, у этого может быть несколько причин, и все они «проблематичны».

В июне Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы в конфликте на Украине. По его словам, Армения обеспокоена тем, что Запад придерживается иного мнения относительно позиции Еревана.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил о влиянии США на Армению и сообщил, что Вашингтон ведет работу над созданием прозападных политиков в стране.

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    Марина Совина
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