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17:45, 15 августа 2023Бывший СССР

Россия и Азербайджан обсудили ситуацию в Карабахе

Главы МИД России и Азербайджана обсудили деэскалацию обстановки вокруг Карабаха

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха. О телефонном звонке министров сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«15 августа по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым. Проведен обмен мнениями по наиболее актуальной международной и региональной повестке дня», — заявили в российском МИД.

Уточняется, что стороны уделили особое внимание необходимости реализации ранее согласованных шагов, которые направлены на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Карабаха, включая разблокирование гуманитарных маршрутов, в том числе Лачинский коридор. Также подчеркнуто отсутствие альтернативы выполнения комплекса трехсторонних договоренностей России, Азербайджана и Армении для достижения нормализации отношений Баку и Еревана.

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    Кристина Есикова
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