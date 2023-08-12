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10:29, 12 августа 2023Бывший СССР

Армения запросила экстренное заседание Совбеза ООН

МИД Армении заявил о запросе экстренного заседания Совбеза ООН из-за Карабаха

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Армения запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте армянского МИД.

«11 августа Республика Армения обратилась в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций с требованием созвать внеочередное заседание в связи с ухудшением гуманитарной ситуации вследствие вынужденной полной блокады мирного населения Нагорного Карабаха», — сказано в заявлении властей.

Уточняется, что постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маргарян в письме председателю Совбеза организации сообщил об ухудшении ситуации из-за закрытия азербайджанской стороной Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с республикой. По его словам, есть нехватка товаров первой необходимости, в том числе продуктов, лекарств и топлива.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в проблемах с доставкой гуманитарной помощи для Карабаха. Он рассказал, что 361 тонна гуманитарной помощи, отправленной в регион, все еще находилась на въезде в Лачинский коридор.

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    Кристина Есикова
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