Пашинян: Азербайджан мешает доставке гуманитарной помощи для Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в проблемах с доставкой гуманитарной помощи для Нагорного Карабаха. Его слова приводит ТАСС.

«361 тонна гуманитарной помощи, отправленной в Нагорный Карабах, по-прежнему находится в Корнидзоре, на въезде в Лачинский коридор, поскольку Азербайджан, грубо нарушив 6-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, незаконно блокирует ввоз этих гуманитарных грузов в Нагорный Карабах», — сказал Пашинян.

Ранее Пашинян предположил, что мирный договор с Азербайджаном может быть заключен в этом году. Но это возможно, если начнется диалог между Баку и столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакертом.

До этого такое же предположение сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, Армении «пришлось сделать очень важное заявление» о признании границ Азербайджана, включая территорию Карабаха и восьми азербайджанских анклавов на территории республики.