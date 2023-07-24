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17:50, 24 июля 2023Бывший СССР

Алиев допустил заключение мирного договора между Ереваном и Баку в этом году

Президент Азербайджана Алиев: мирный договор с Арменией может быть заключен в этом году
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил, что заключение мирного договора между Баку и Ереваном может состояться уже в этом году. Заявление азербайджанского лидера передает ТАСС.

По его словам, Армении «пришлось сделать очень важное заявление» о признании границ Азербайджана, включая территорию Карабаха и восьми азербайджанских анклавов на территории республики.

Алиев подчеркнул, что после такого заявления «остается только переложить его на бумагу и подписать». По словам президента, если позиция соседней страны не окажется «политическим маневром», то заключить соглашение получится до конца года.

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    Алевтина Запольская
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