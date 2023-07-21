Пашинян допустил стабильный мир с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян допустил возможность достижения стабильного мира с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность достижения стабильного мира с Азербайджаном в ходе беседы с агентством AFP.

«Бессмысленно участвовать в переговорах и не верить, однако это не означает, что результат гарантирован, поскольку это зависит не только от Армении, а также от позиции президента Азербайджана», — сказал премьер. Он добавил, что на переговоры также влияют международная ситуация, геополитическая и внутриполитическая обстановка, гуманитарная ситуация и различные человеческие факторы. «Но, конечно, на него влияют непосредственные стороны переговоров, то есть президент Азербайджана [Ильхам Алиев] и я», — заключил он.

Ранее Никол Пашинян назвал безрезультатной встречу с председателем Евросоюза Шарлем Мишелем и Ильхамом Алиевым 15 июля в Брюсселе. При этом переговорный процесс должен продолжаться по возможности интенсивно, должны быть предприняты активные усилия для нахождения решений, устраивающих обе стороны, добавил он.